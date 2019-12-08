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08.12.2019 - 08:00 |

Sörloth sahada

Trabzonspor ile Antalyaspor, Süper Lig’de 47. kez karşılaşacak.

Sörloth sahada
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Altay’la İzmir’de oynadığı kupa maçının ardından Antalya’ya geçerek Belek’te kampa giren Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili futbolcuların, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.
Önceki gün yapılan idmanda sakatlık geçiren Sörloth da çalışmada yer aldı. Ciddi bir problemi bulunmayan Norveçli golcünün bugün ilk 11’de sahaya çıkabileceği aktarıldı.

47. randevu
Trabzonspor ile Antalyaspor, Süper Lig’de 47. kez karşılaşacak. Karadeniz ekibi geride kalan 47 lig maçında, 28 galibiyet alırken, 11 müsabaka berabere bitti. Kırmızı-beyazlı takım ise 8 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavili takım son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken, rakibine hiç mağlup olmadı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 13 kez havalandıran Trabzonspor kalesinde sadece 3 gol gördü.

Sörloth sahada

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