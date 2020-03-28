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HaberlerTrabzonspor Haberleri Sörloth tavan yaptı
28.03.2020 - 07:00 |

Sörloth tavan yaptı

Trabzosnpor'un golcüsü Sörloth değerine değer kattı. Norveçli yıldız, kısa sürede 6 milyon euroluk artış sağladı.

Alman internet sitesi Transfermarkt.de, Süper Lig’de yıldızı parlayan oyunculara özel bir bonservis bedeli güncellemesi gerçekleştirdi.
Sörloth’un ocak ayında 10 milyon olan değeri, 6 milyonluk yükselişle 16 milyon euroya yükseldi. Sezon başında 6 milyon olan bedeli böylece bordo-mavililere geldikten sonra 10 milyon euroluk değer kazanmış oldu.
Bordo-mavililerin diğer yıldızı Nwakaeme de 4’ten 5 milyon euroya çıktı.

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Sörloth tavan yaptı

Sörloth tavan yaptı

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