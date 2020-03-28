Sörloth tavan yaptı

Alman internet sitesi Transfermarkt.de, Süper Lig’de yıldızı parlayan oyunculara özel bir bonservis bedeli güncellemesi gerçekleştirdi.

Sörloth’un ocak ayında 10 milyon olan değeri, 6 milyonluk yükselişle 16 milyon euroya yükseldi. Sezon başında 6 milyon olan bedeli böylece bordo-mavililere geldikten sonra 10 milyon euroluk değer kazanmış oldu.

Bordo-mavililerin diğer yıldızı Nwakaeme de 4’ten 5 milyon euroya çıktı.