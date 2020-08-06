Trabzonsporâ€™da piyasa deÄŸeri 10 milyon Euroâ€™nun Ã¼zerinde bulunan ve SÃ¼per Ligâ€™in en deÄŸerli oyuncularÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda yer alan Alexander SÃ¶rloth, UÄŸurcan Ã‡akÄ±r ile AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r, 2020-21 sezonunda 21 takÄ±mla oynanmasÄ± planlanan SÃ¼per Ligâ€™de ÅŸu anki kadro deÄŸerleriyle 17 kulÃ¼bÃ¼ geride bÄ±raktÄ±. GÃ¼ncellenen son deÄŸerlere gÃ¶re bordo-mavili 3 oyuncunun piyasa deÄŸeri 49 milyon Euroâ€™ya ulaÅŸÄ±rken, gÃ¼ncel kadro deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 66 milyon Euro olan Medipol BaÅŸakÅŸehir, 60 milyon Euro olan FenerbahÃ§e ve 59 milyon Euro civarÄ±nda olan Galatasarayâ€™Ä±n dÄ±ÅŸÄ±nda 17 kulÃ¼bÃ¼n kadro deÄŸerini geÃ§ti.

3 OYUNCUNUN DEÄžERÄ°, TAKIMIN KADRO DEÄžERÄ°NÄ°N YARISINDAN FAZLA

Bu arada gÃ¼ncel kadro deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 82 milyon Euro olan Trabzonsporâ€™da SÃ¶rloth, UÄŸurcan ve AbdÃ¼lkadirâ€™in piyasa deÄŸerlerindeki artÄ±ÅŸ devam ediyor. Bu Ã¼Ã§ oyuncu yapÄ±lan son gÃ¼ncelleme ile deÄŸerlerini toplamda 14 milyon Euro artÄ±rarak 49 milyon Euroâ€™luk deÄŸerleriyle bordo-mavili takÄ±mÄ±n da kadro deÄŸerinin yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± oluÅŸturdu. Avrupaâ€™nÄ±n da transfer gÃ¼ndeminde olan bu Ã¼Ã§ futbolcu iÃ§in kulÃ¼be ciddi teklifler geldiÄŸi Ã¶ÄŸrenilirken, Ã¶zellikle bu sezon SÃ¼per Ligâ€™de gol kralÄ± unvanÄ±na ulaÅŸan ve piyasa deÄŸerini de 20 milyon Euroâ€™ya yÃ¼kselten forvet oyuncusu SÃ¶rloth iÃ§in Avrupaâ€™nÄ±n Ã¶nemli kulÃ¼plerinin devrede olduÄŸu kaydedildi.