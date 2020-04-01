Sörloth'tan itiraf: Transferin kapanmasına 3 dakika kala...

Trabzonspor'un gol makinesi Alexander Sörloth, gazeteci Kasper Wikestad'a röportaj verdi.

İşte Sörloth'un sözleri:

Midtjylland'tan Selhurst Park'a...

"Eğitim kampı için Dubai'ye gitmeden önce hazırlık maçı oynayacaktık. Sonra menajerim beni aradı ve Crystal Palace'ın beni transfer etmek istediğini söyledi. Bu transfer penceresi kapanmadan sadece 2 hafta önceydi."

"Transfer penceresinin kapanmasına 3 dakika kalmıştı..."

"Transfer penceresinin kapanmasına iki gün kala, kulüpler anlaştı ve Londra'ya gitmek için hazır olmam gerektiği söylendi. Londra'ya indiğimde kulüpler transferin bitmediğini söyledi. Menajerime neler olup bittiğini sordum. Euro ve pound arasında bir yanlış anlaşıma olduğunu söyledi. Bütün gün bekledik ama sonunda anlaşma kabul edildi ve transfer penceresinin kapanmasına sadece üç dakika kalmıştı. Palace ile çıktığım ilk maçta Chelsea'ye karşı bir gol attım ancak iptal edildi. Eğer o gol olsaydı takımdaki pozisyonumu güçlendirirdim. Ertesi hafta ise Huddersfield'e karşı ilk 11 başlayacaktım ancak sakatlandım."

"Bir dakika bile süre alamadım."

"Olumlu düşünmeye çalıştım, ancak takımda olmama rağmen sezonun geri kalanında bir dakika bile süre alamadım. İyi olduğumu hissettiğim ilk dört maçtan sonra oynayamayacağımı bilmek güvenimi de sarstı."

"Bu haksızlık"

"Bir maçın sonunda birkaç dakika oynamışsınız taraftarlar ve gazeteciler tarafından değerlendiriliyorsunuz ki bence bu çok haksız bir durum".

"Forvet oyuncuları için aşırı strese neden olur"

"Eğer takıma yeni gelmiş bir oyuncuysanız, bu güvenin ötesine geçer ve başlamak için yeterince iyi olmadığınızı hissedersiniz. Özellikle forvet oynuyorsanız bu sizde aşırı strese neden olur."

6 milyon Euro

Bilindiği üzere, Karadeniz temsilcisi Norveçli yıldızın 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu elinde bulunduruyor.

25 gol 7 asist

Öte yandan bu sezon Trabzonspor formasıyla 39 maçta sahaya çıkan Sörloth 25 gol ve 7 asist ile oynadı.