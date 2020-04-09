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09.04.2020 - 09:43 | | Sabah

Sörloth'tan sonra Ekuban da Trabzon'dan ayrılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenirken, Alexander Sörloth'un ardından Caleb Ekuban da ülkesine gidebilir.

Sörloth'tan sonra Ekuban da Trabzon'dan ayrılıyor

Trabzonspor'da ülkesine gitmek isteyen yıldızların arasında Caleb Ekuban da dahil oldu.

Liglerin Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından Trabzonspor'un yıldız forveti Alexander Sörloth, Norveç hükümetinin gönderdiği özel uçak ile ülkesine gitmişti. Benzer bir talep de Ekuban'dan geldi.

Ailesini özleyen başarılı oyucunun, 2 haftalığına Gana'ya gitmek istediği belirtildi. Bu konuda Ekuban'ın istekte bulunduğu iddia edilirken, izin konusu bir dizi prosedürlere bağlı. Bordo-Mavili takım, 2 Mayıs'ta tesislerde idmanlara başlayacak.

Sörlothtan sonra Ekuban da Trabzondan ayrılıyor

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