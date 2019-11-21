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21.11.2019 - 12:34 |

Sörloth'tan Trabzonspor'a transfer kıyağı

Trabzonspor’un hedefindeki Norveçli milli futbolcu Henriksen’in transferi için çaba gösteren Sörloth, yakın arkadaşıyla ilgili olarak ‘Onunla aynı takımda olmak çok güzel olur’ diye konuştu.

Sörloth'tan Trabzonspor'a transfer kıyağı
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Aleksander Sörloth’tan beklentilerin üzerinde katkı alan Trabzonspor, yeni bir transfer için de rotasını Norveç’e kırdı. Sörloth’un milli takımda birlikte top koşturduğu 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Markus Henriksen’in, bordo-mavililerin hedefinde olduğu bildirildi.

Sörloth: Aynı takımda olmak çok güzel olur

Trabzonspor’un Norveçli santrforunun, futbolcunun transferi için çaba gösterdiği belirtildi. Arkadaşının Karadeniz ekibine gelmesini isteyen Sörloth, bu konudaki dileğini “Markus benim iyi arkadaşım. Aynı takımda oynamamız çok güzel olur” olur.

Babaları aynı takımda oynadı

Her ikisi de aynı kentten olan hemşeri iki futbolcunun dostluğunun, çok eskiye dayandığı, babalarından geldiği belirlendi. Sörloth ve Henriksen’in babalarının 80’li ve 90’lı yıllarda Rosenborg takımında birlikte top koşturdukları tespit edildi.

Kaptandı, U23 takımına gitti

İngiltere’nin Hull City Kulübü’nde forma giyen Henriksen, geçen yıl bu takımın kaptanıydı. Ancak bu sene takımda forma şansı bulamayan deneyimli orta saha oyuncusunun, yönetimle yaptığı görüşmede kendi isteğiyle B takımına gönderilmek istediği, bu talebin yönetimce kabul edilmesinin ardından, burada forma giymeye başladığı öğrenildi.

Ayrılmak istiyor, sözleşme yenilemedi

Henriksen bunu, kulübünde oynamasa da, çağrılmaya devam ettiği milli takıma gittiğinde formda olmak adına gerçekleştirdi ve Norveç Milli Takımı’na çağrılmaya devam ediyor. Bu sezon sonunda kontratı sona erecek olan oyuncu, takımdan ayrılmak istediği için sözleşmesini yenilemedi.

Sörlothtan Trabzonspora transfer kıyağı

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