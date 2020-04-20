Sörloth'un menajerinden Real Madrid açıklaması!

Bu sezon gösterdiği performansla Trabzonspor’da yıldızlaşan Alexander Sörloth için flaş bir açıklama geldi. Norveçli forvetin menajeri Morten Wivestad, İspanyol basınına transfer iddialarıyla ilgili konuştu. Wivestad, Real Madrid haberlerine de değinerek, “Sörloth’a büyük bir ilgi var, bu doğru. Ama şu an için, Real Madrid ve Sevilla’dan herhangi bir resmi teklif olmadı” dedi.