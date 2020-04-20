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HaberlerTrabzonspor Haberleri Sörloth'un menajerinden Real Madrid açıklaması!
20.04.2020 - 07:00 |

Sörloth'un menajerinden Real Madrid açıklaması!

Trabzonspor’da yıldızlaşan Alexander Sörloth için flaş bir açıklama geldi. Menajeri Morten Wivestad Real Madrid iddialarına cevap verdi.

Sörloth'un menajerinden Real Madrid açıklaması!

Bu sezon gösterdiği performansla Trabzonspor’da yıldızlaşan Alexander Sörloth için flaş bir açıklama geldi. Norveçli forvetin menajeri Morten Wivestad, İspanyol basınına transfer iddialarıyla ilgili konuştu. Wivestad, Real Madrid haberlerine de değinerek, “Sörloth’a büyük bir ilgi var, bu doğru. Ama şu an için, Real Madrid ve Sevilla’dan herhangi bir resmi teklif olmadı” dedi.

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