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13.06.2020 - 11:10 | | Fanatik

Sosa Fenerbahçe maçında sahada

Son 3 idmanda takımdan ayrı çalışmasına rağmen İzmir’e giden Jose Sosa, Göztepe maçında riske edilmedi. Kaptan, salı günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasına saklandı.

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Trabzonspor’da Göztepe maçı öncesi en büyük soru işareti Jose Sosa’ydı. Adalesindeki sakatlık nedeniyle ağrıları artan ve son 3 idmanda takımdan ayrı çalışan kaptan, her şeye rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmamış ve İzmir’e gitmişti. Sosa’nın son durumuna maçtan önce bakıldı ve riske edilmemesine karar verildi.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, salı günü Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanacak yarı final rövanş mücadelesine Sosa’yı sakladı. Tangocu, bir aksilik olmazsa İstanbul deplasmanında sahadaki yerini alacak.

Karadeniz ekibi, Trabzon’daki ilk maçı 2-1’lik skorla kazanmış ve avantaj elde etmişti. Sosa’nın Fenerbahçe’ye karşı da oynamaması durumunda bu bölgede Ndiaye’nin forma giymesi bekleniyor.

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Sosa Fenerbahçe maçında sahada

 

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