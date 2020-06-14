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14.06.2020 - 15:25 |

Sosa, Nwakaeme'yi hocaya götürdü

Trabzonspor'da oyundan çıkarken hocası Hüseyin Çimşir'e tepki gösteren Nwakaeme'yi sakinleştiren ilk isim takımın kaptanı Jose Sosa oldu.

Sosa, Nwakaeme'yi hocaya götürdü
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Göztepe maçının 67. dakikasında oyundan alınan Nwakaeme, hocası Hüseyin Çimşir’e sahadan çıkarken tepki göstermişti. Kararı beğenmeyen ve morali bozulan Nwakaeme’yi ilk sakinleştiren isim Jose Sosa oldu.

Takım arkadaşının hemen yanına giden kaptan, karşılaşmanın ardından da soyunma odasında buzları eriten kişiydi. Sosa, tansiyon düştükten sonra Nwakaeme’yi teknik direktör Çimşir’e götürdü. Nwakaeme hocasından özür dilerken, sorun büyümeden çözüldü.

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Sosa, Nwakaemeyi hocaya götürdü

 

 

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