Sosa olmayınca Fenerbahçe'de dağıtım durdu!

Sakatlığı sebebiyle karşılaşmada yer alamayan Arjantinli futbolcunun yokluğunda Gustavo-Sosa-Ozan orta sahası da bozuldu. Bu üçlünün yaptığı görev oldukça kritik...

Gustavo daha çok kesici özelliği ile öne çıkıyor. Hemen önünde oynayan Sosa ise dağıtıcı olarak görev yapıyor ve Gustavo’nun aktardığı topları doğru kişi ve yerlere dağıtıyor. Ozan ise sarı-lacivertlilerde sürükleyici bir görev üstleniyor. Önde baskı yaparak rakibin çıkmasını engellediği gibi, takımı da öne taşıyor.

Dolayısıyla orta sahanın tam merkezinde yer alan futbolcunun önemi Konya maçında bir kez daha ortaya çıktı.