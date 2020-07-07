Sosa rekora koşuyor

Trabzonspor Kaptanı Jose Sosa, Galatasaray karşılaşmasında attığı golle bu sezon ligdeki 7. golüne ulaştı ve kariyerinde Beşiktaş forması ile en fazla gol sevinci yaşadığı 2015-16 sezonundaki sayısını yakaladı. Söz konusu sezonda 7 gol kaydeden ve bu sezon 30. haftada bu sayıya ulaşan Sosa, kalan haftalarda bir gol daha bulması durumunda kariyerinin en golcü sezonunu yaşayacak.

Kaptan Sosa, bu sezon Trabzonspor formasıyla lig, Avrupa ve kupada toplam 35 maçta 9 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Novak atarsa kaybetmiyor

Geçen sezonu 6, bir önceki sezonu Midtjylland’daki golleriyle birlikte 7 golle tamamlayan Trabzonsporlu Novak, bordo-mavili ekipteki en golcü dönemini yaşadı. Galatasaray maçında fileleri bulan vuruşuyla galibiyette önemli pay sahibi olan Novak’ın bu sezon gol attığı 8 karşılaşmada takımı yenilgi yüzü görmedi, 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

İstatistik fırtınası!

Trabzonspor, 36 yıl aradan sonra ilk kez bir sezonda ezeli rakipleri olan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları namağlup tamamladı.

Galatasaray galibiyetiyle tarihinin en uzun kaybetmeme ve dış saha serilerinden birine imza atan bordo-mavililer, tarihinde dördüncü kez bir sezonda ezeli rakipleri olan üç büyükler ile oynadığı maçları yenilmeden bitirdi. Karadeniz ekibi en son 1983-84 sezonunda bu başarıyı göstermişti.

Bordo-mavililer, bu sezon Fenerbahçe ile ilk maçta 1-1 berabere kalıp ikinci maçı 2-1 kazandı; Beşiktaş’ı 4-1 mağlup edip, ikinci yarıdaki maçı 2-2 tamamladı; Galatasaray ile de ligin ilk yarısında sahasında 1-1 berabere kalıp, deplasmanda 3-1 mağlup etti.