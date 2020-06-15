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15.06.2020 - 07:00 |

Sosa yoksa problem var!

Arjantinli yıldız Sosa'nın şans bulduğu Başakşehir maçı ile oynamadığı Göztepe mücadelesi karşılaştırıldığında takımın özellikle topa sahip olmada sorun yaşadığı ortaya çıktı.

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ERKAN AYRAÇ

Trabzonspor, Göztepe karşısında galibiyeti üç golle alsa da takımın en önemli isimlerinden Jose Sosa’nın mücadelede forma giymemesi bordo-mavililerin istatistiklerine yansıdı.

Arjantinli yıldızın şans bulduğu Başakşehir maçı ile oynamadığı Göztepe mücadelesi karşılaştırıldığında takımın özellikle topa sahip olmada sorun yaşadığı ortaya çıktı.
Başakşehir önünde Trabzonspor’un topa sahip olma oranı yüzde 51,2 iken, Göztepe deplasmanında bu rakam 35,6’ya kadar düştü. Ayrıca ortalama 17 kez kaleyi yoklayan Karadeniz ekibi, İzmir’de 10’da kaldı.
Bordo-mavililer topla buluşma konusunda da sıkıntı yaşadı. Başakşehir maçında Sosa 99 defa topla buluşurken, Göztepe karşısında en fazla meşin yuvarlağı ayağında tutan isim 50 kez ile stoper Campi oldu.

Sosa yoksa problem var

Sosa yoksa problem var

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