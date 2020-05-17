Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Sosa'dan Abdulkadir Ömür'e destek
17.05.2020 - 11:36 | | İHA

Sosa'dan Abdulkadir Ömür'e destek

Avrupa'nın önemli kulüplerinden transfer teklifleri alan Abdulkadir Ömür'e , tecrübelerini aktaran bordo-mavililerin takım kaptanı Jose Sosa büyük destek veriyor.

Sosa'dan Abdulkadir Ömür'e destek
ABONE OL

Süper lig'de liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor'un yıldız oyuncuları Avrupa Kulüplerinin radarında bulunuyor. Sezon başında Yusuf Yazıcı'nın Fransa'nın Lille kulübüne transfer olmasının arından şimdi ise gözler takımın diğer genç yeteneği Abdulkadir Ömür'e çevrilmiş durumda. Şartların oluşması halinde Avrupa'ya gitmesine kesin gözüyle bakılan genç oyuncuya en büyük desteği ise takım kaptanı Jose Sosa veriyor.

Sosa abilik yapıyor

Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, FK Metalist ve Milan gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Jose Sosa, tecrübelerini genç oyuncuya aktarıyor. Kaptanlık görevine gelmesiyle birlikte daha ön plana çıkan ve takımdaki yerli ve yabancı oyunculara abilik görevi yapan Sosa'nın bu tutumu başta yönetim ve takım arkadaşları tarafından saygıyla karşılanıyor.

Sosa'dan, Abdulkadir Ömür'e Messi tavsiyesi

Avrupa'nın bir çok kulübü tarafından izlenen ve Messi'ye benzetilen Abdulkadir Ömür'ün, bu süreçte en büyük destekçilerinden biri ise takım arkadaşı ve kaptanı Jose Sosa. Avrupa'de elde ettiği futbol tecrübelerini genç yıldıza aktaran Arjantinli oyuncu, vatandaşı Messiye ile benzer özelliklere sahip olan takım arkadaşı Abdulkadir Ömür'e, Barcelona'lı yıldız'ın seviyesine ulaşmak için kazanılan her maçın, elde edilen her başarı senin için yeterli olmamalı tavsiyesinde bulunuyor.

Süper Lig'in en iyi pasörleri

Süper Lig'in en iyi pasör futbolcusu olan Jose Sosa, kendisi gibi pas yapmayı seven Abdulkadir Ömür ile iyi bir ikili oluşturmuş durumdalar. Trabzonspor'un 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menüsküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon Süper Lig'de son 5 maçtır forma giymeyi sürdüren genç oyuncu Sosa ile birlikte oynadıkları maçlarda yüzde 83'lük ortalamanın altına düşmediler.

Sosadan Abdulkadir Ömüre destek

Trabzonspor Antrenmanları Sürdürüyor

    Kendini müziğin ritmine kaptıranlarda bugün: Kevin Prince Boateng...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rıza Çalımbay: Risk bittikten sonra futbol oynanmalı

    Rıza Çalımbay: Risk bittikten sonra futbol oynanmalı

    Bayern Münih'e askeri önlem

    Bayern Münih'e askeri önlem

    Sprey yüzünden FIFA'ya tutuklama talebi

    Sprey yüzünden FIFA'ya tutuklama talebi

    Union Berlin - Bayern Münih canlı bahis heyecanı Misli.com'da

    Union Berlin - Bayern Münih canlı bahis heyecanı Misli.com'da

    Sıradaki Haber