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HaberlerFenerbahçe Haberleri Sosa'nın eşi Aluralde, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
24.08.2020 - 16:10 |

Sosa'nın eşi Aluralde, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Sosa'nın eşi Aluralde, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Carolina Alurralde, Instagram hesabından açıklamada bulunurken koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu ve 14 gün boyunca evde karantina altında kalacağını belirtti.

Alurralde'nin paylaşımının ardından birçok destek mesajı geldi.

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Sosanın eşi Aluralde, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

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