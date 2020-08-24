24.08.2020 - 16:10 |
Sosa'nın eşi Aluralde, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Carolina Alurralde, Instagram hesabından açıklamada bulunurken koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu ve 14 gün boyunca evde karantina altında kalacağını belirtti.
Alurralde'nin paylaşımının ardından birçok destek mesajı geldi.