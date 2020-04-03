Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Sosa’nın kafası karışık
03.04.2020 - 07:00 |

Sosa’nın kafası karışık

Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa'nın geleceği ile ilgili nasıl bir adım atılacağını sabırsızlıkla bekliyor.

ONUR DİNÇER

Koronavirüs tüm dünyada futbola ağır darbe indirirken, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Trabzonspor’un kaptanı Jose Sosa da geleceği ile ilgili nasıl bir adım atılacağını sabırsızlıkla bekliyor.

Tecrübeli futbolcu, Arjantin’de bir radyoya yaptığı açıklamada, “Trabzonspor ile sözleşmem Haziran ayında bitiyor. Liglerin askıya alınmasıyla durumum ne olacak bilmiyorum” diyerek yaşadığı endişenin altını çizdi.
Jose Sosa’nın eski kulübü hakkında kullandığı, “Estudiantes ile hep kontak halindeyim. Onlarla her zaman iyi ilişkilerim olmuştur” ifadeleriyse, ülkeye dönüş için açık kapı bıraktığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan 34 yaşındaki Jose Sosa’nın olası transferi kendisine sorulan Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, “Tüm liglerin durduğu bir ortamda, işler nasıl gelişecek bilemiyoruz” diyerek, mevcut süreçte bu transferin zor olduğu itirafında bulundu. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Arda Turan boş mukaveleye imza atmaya hazır!

Sosa’nın kafası karışık

Sosa’nın kafası karışık

Mario Lemina'dan Fatih Terim itirafı! "Haberi alınca..."
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

UltraAslan'dan sağlık çalışanlarına destek

UltraAslan'dan sağlık çalışanlarına destek

Mario Lemina'dan Fatih Terim itirafı! "Haberi alınca..."

Mario Lemina'dan Fatih Terim itirafı! "Haberi alınca..."

Karantinayı ihlal eden Boateng'e Bayern Münih'ten para cezası

Karantinayı ihlal eden Boateng'e Bayern Münih'ten para cezası

Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları

Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları

Sıradaki Haber