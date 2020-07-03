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03.07.2020 - 07:00 |

Sosyal medyada yeni fenomen Ronaldo!

Cristiano Ronaldo, sosyal medyada güçlü olmaya devam ediyor. Ronaldo’nun etkisiyle Juventus bir anda Real Madrid ve Barcelona’dan sonra en fazla takipçisi olan 3. kulüp olmayı başardı.

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Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli yıldızlarından olan Cristiano Ronaldo, sosyal medyada güçlü olmaya devam ediyor. La Gazzetta Dello Sport, Juventus’ta 2. senesini yaşayan Ronaldo’nun Instagram üzerindeki etkisini araştırdı. Haziran 2018’de Ronaldo’yu kadrosuna 100 milyon euroya katan Juventus, 2 yılda bu bedeli Instagram sayesinde çıkardı.

Portekizli futbolcu öncesinde sadece 8.6 milyon takipçisi olan İtalyan kulübü, 2 yıl sonunda 40.5 milyon takipçiye ulaştı. Ronaldo’nun etkisiyle Juventus bir anda Real Madrid ve Barcelona’dan sonra en fazla takipçisi olan 3. kulüp olmayı başardı.

Sosyal medyada yeni fenomen Ronaldo

 

Sosyal medyada yeni fenomen Ronaldo

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