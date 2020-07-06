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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Southampton-Manchester City maçında tarihi izlenme rekoru!
06.07.2020 - 19:18 | | AA

Southampton-Manchester City maçında tarihi izlenme rekoru!

İngiltere Premier Lig'de şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City karşılaşması lig tarihinin en fazla izlenen maçı oldu.

Southampton-Manchester City maçında tarihi izlenme rekoru!
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İngiltere Premier Lig'de İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City karşılaşması, 5,7 milyon kişi tarafından izlenerek lig tarihinin en fazla izlenen maçı oldu. 

BBC'den yapılan açıklamada, dün oynanan ve şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City maçını, 5,7 milyon kişi takip etti. 

Lig tarihinin en fazla izlenen maçı olan karşılaşmada Southampton, ağırladığı Manchester ekibini 1-0 mağlup etmişti. 

İngiltere'de yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tekrar başlamasıyla, Premier Lig maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayımlanması kararlaştırılmıştı.

Southampton-Manchester City maçında tarihi izlenme rekoru

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