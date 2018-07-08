Southgate çılgınlığı

İngiltere, şampiyon olduğu 1966 Dünya Kupası’na dair ilginç bir tesadüf yaşadı. İngiltere, 1966 Dünya Kupası finalinden bu yana ilk kez bir Dünya Kupası karşılaşmasını İngilizlerin geleneksel futbol maçı saati saydığı 15.00’da oynadı.

Tarihi başarı

İngiltere, 2018 Dünya Kupası’nda tarih yazmaya devam ediyor. Gareth Southgate’in takımı, İsveç’i de saf dışı bırakıp yarı final biletini kaptı ve unutulmaz bir başarı yakaladı.

Dünya Kupası’nda son olarak İtalya’da düzenlenen 1990 yılındaki turnuvada yarı final gören Ada ekibi, tam 28 yıllık hasretini bitirdi. Bu yıl, kupaya farklı bir havayla katılan ve bütün ülkenin desteğini alan İngiltere, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmış oldu. Son şampiyonluğunu 1966 yılında kazanan İngilizler, 62 yıllık hasreti de bitirmek istiyor.

İsveç karşısında özellikle tribünde büyük destek alan İngiltere Milli Takımı, en son finalini yine zafere ulaştığı 1966 yılında oynamıştı. Southgate ve öğrencileri, bir rekoru daha kırıp, 62 yıl sonra yine finale kalmayı hedefliyor. İngiltere, kupada çıktığı 5 maçta sadece Belçika’ya kaybetti, 4 galibiyet aldı.