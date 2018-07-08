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08.07.2018 - 02:30 |

Southgate çılgınlığı

Turnuva başından beri özel yeleği, gömleği ve kravatıyla saha kenarında duran teknik direktör Gareth Southgate gibi giyinen taraftarlar, ilginç görüntüler oluşturdu.

Southgate çılgınlığı
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Karşılaşmayı tribünden takip eden İngiliz taraftarlar ilginç kostümleriyle dikkat çekti. Turnuva başından beri özel yeleği, gömleği ve kravatıyla saha kenarında duran teknik direktör Gareth Southgate gibi giyinen taraftarlar, ilginç görüntüler oluşturdu.

Birçok taraftarlar Southgate gibi giyinenlerle fotoğraf çektirdi.

Bir ilk yaşandı
Teknik direktör Gareth Southgate, İngiltere’nin başında çıktığı 23. maçta ilk kez bir önceki maça çıktığı 11’le sahaya çıktı. Southgate, bundan önce oynadığı 22 maçın tamamında bir önceki maça göre en az bir değişiklik yapmıştı.
Tesadüfün böylesi
İngiltere, şampiyon olduğu 1966 Dünya Kupası’na dair ilginç bir tesadüf yaşadı. İngiltere, 1966 Dünya Kupası finalinden bu yana ilk kez bir Dünya Kupası karşılaşmasını İngilizlerin geleneksel futbol maçı saati saydığı 15.00’da oynadı.
Tarihi başarı
İngiltere, 2018 Dünya Kupası’nda tarih yazmaya devam ediyor. Gareth Southgate’in takımı, İsveç’i de saf dışı bırakıp yarı final biletini kaptı ve unutulmaz bir başarı yakaladı.
Dünya Kupası’nda son olarak İtalya’da düzenlenen 1990 yılındaki turnuvada yarı final gören Ada ekibi, tam 28 yıllık hasretini bitirdi. Bu yıl, kupaya farklı bir havayla katılan ve bütün ülkenin desteğini alan İngiltere, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmış oldu. Son şampiyonluğunu 1966 yılında kazanan İngilizler, 62 yıllık hasreti de bitirmek istiyor.
İsveç karşısında özellikle tribünde büyük destek alan İngiltere Milli Takımı, en son finalini yine zafere ulaştığı 1966 yılında oynamıştı. Southgate ve öğrencileri, bir rekoru daha kırıp, 62 yıl sonra yine finale kalmayı hedefliyor. İngiltere, kupada çıktığı 5 maçta sadece Belçika’ya kaybetti, 4 galibiyet aldı.
Pickford etkisi
İngiltere’de kaleci Jordan Pickford adeta şov yaptı. Kalesinde devleşen Pickford, maçta tam 5 net kurtarış yaptı. Gollük pozisyonlarda kalesini iyi savunan 24 yaşındaki eldiven alkış aldı.

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