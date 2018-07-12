Southgate'i eşi Alison teselli etti

Skorer - 2018 Dünya Kupası'nın en renkli simalarından biri de İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Soutgate idi.

Giyim tarzı, soğukkanlı duruşu ve başarılı taktikleri ile Ada'nın güvenini kazanan 48 yaşındaki teknik adam; takımının Hırvatistan'a uzatmada 2-1 yenilmesinin ardından oyuncularını teselli etti.

1966'nın ardından Dünya Kupası'nı kaldırmanın hayallerini kuran ancak 120 dakikanın ardından yıkılan Southgate'i teselli etme görevi ise eşi Alison'a düştü.