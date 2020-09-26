Souza prosedür kurbanı

Siyah-beyazlı kulüp, transferin tamamlanabilmesi için işlemlerini tamamladı ve Al Ahli’nin bu konudaki cevabını beklemeye başladı. Suudi kulübü bir hafta içerisinde Beşiktaş’ı reddetmezse bonservis çıkacak. Ancak olumsuz bir yanıt vermesi durumunda iş FIFA’ya gidecek.



Bu durumda, Josef de Souza ile Al Ahli arasında dava devam ederken, siyah-beyazlıların da geçici lisansla Brezilyalı futbolcuyu oynatabileceği ifade edildi.