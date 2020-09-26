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26.09.2020 - 07:00 |

Souza prosedür kurbanı

Al Ahli ile sözleşmesini feshedip Beşiktaş’ın yolunu tutan Josef de Souza, bir türlü formasına kavuşamadı.

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Siyah-beyazlı kulüp, transferin tamamlanabilmesi için işlemlerini tamamladı ve Al Ahli’nin bu konudaki cevabını beklemeye başladı. Suudi kulübü bir hafta içerisinde Beşiktaş’ı reddetmezse bonservis çıkacak. Ancak olumsuz bir yanıt vermesi durumunda iş FIFA’ya gidecek.

Bu durumda, Josef de Souza ile Al Ahli arasında dava devam ederken, siyah-beyazlıların da geçici lisansla Brezilyalı futbolcuyu oynatabileceği ifade edildi.

Souza prosedür kurbanı

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