Almanya’da 2018 Dünya Kupası kâbus oldu. 2014’te turnuvayı şampiyon bitirerek zirveye çıkan Alman futbolu, Rusya’da adeta çakıldı.

Grup aşamasında Meksika’ya 1-0 ve Güney Kore’ye 2-0 yenilen Almanya, 3 maçta 3 puanla kalıp elendi. 1938 yılından sonra ilk kez böylesi bir başarısızlık yaşayan Panzerler, büyük hayal kırıklığı yarattı.

Alman basını yaşanan sıkıntıyı manşetlerine taşıdı. En anlamlı manşet Bild Gazetesi’nden geldi. 2014’te ev sahibi Brezilya’yı yarı finalde 7-1 gibi tarihi bir skorla yendikleri maçın ardından atılan ‘Söylenecek söz yok’ manşeti bu sefer başarısızlık için kullanıldı.

Bild, Güney Kore yenilgisini aynı başlık ve puntolarla manşete taşıdı. Öte yandan Almanya’da bütün gazeteler manşetini bu başarısızlığa ayırdı.

Sane tepkisi

Almanya’da birçok problem öne çıkarıldı. Teknik direktör Joachim Löw’e büyük eleştiriler gelirken, turnuva öncesi yaşanan gerginliklere dikkat çekildi.

Manchester City ile sezonu şampiyon tamamlayan Leroy Sane’nin kadroya alınmaması, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil’e tribünlerden gelen kötü tavırlar, kadro istikrarsızlığı ve formsuzluk öne çıkarıldı.

Löw: ‘Gerçekleri kabul edelim’

Teknik direktör Joachim Löw takım halinde kötü olduklarını vurguladı. Joachim Löw, sıkıntılı bir süreçte olduklarını aktaran, “Sadece Güney Kore maçında değil; Meksika ve İsveç maçlarında da kötü oynadık... Çok ağır şekilde eleştirileceğimizi biliyorum. Ancak gerçekleri kabul etmek zorundayız” diye konuştu.

Hummels: ‘İyi değildik’

Almanya’nın stoperi Matts Hummels, öz eleştiride bulundu. Takım halinde uzun süredir kötü olduklarını itiraf eden Hummels, “Turnuvada ‘küçük takım’ olarak adlandırılan ülkeler çok iyi oynuyorlar. Biz, kendimizi bu duruma Meksika maçından sonra soktuk. Gerçekten iyi oynadığımız son maç 2017 sonbaharındaydı. Bu, biraz uzak bir tarih” diye konuştu.

Löw mesajı

Güney Kore karşısında alınan 2-0’lık yenilgi sonrası gözler teknik direktör Joachim Löw’e çevrildi. Konuyla alakalı da ilk açıklama Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel’den geldi. Grindel, Löw ile bir toplantı yapacaklarının sinyalini verip, “Maç sonrası kısa bir görüşme yaptık Löw ile. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler yapacağımıza karar vereceğiz” dedi.

Özür mektubu

Almanya Milli takımı, yaşanan başarısızlık sonrası taraftarlardan özür diledi. Milli takımın Facebook’ta yer alan açık mektubunda, “Dünya şampiyonu gibi oynamadığımız için özür dileriz. Bundan dolayı, ne kadar acı olsa da, hak ederek elendik” ifadeleri kullanıldı. Mektupta, taraftarların Almanya ve Rusya’daki statlarda kendilerini mükemmel bir şekilde destekledikleri kaydedilirken, “Biz de sizin gibi hayal kırıklığı yaşıyoruz” denildi.











