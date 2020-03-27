Spor camiasından Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajları
Fenerbahçe Kulübü, basketbol takımında test sonuçlarına göre, 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Spor camiasından da sarı-lacivertli kulübe geçmiş olsun dilekleri yağdı.
İşte Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayınlayan kulüpler,
Galatasaray
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Koronavirüs testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması dileğimizle. #BirlikteBaşaracağız!" ifadeleri kullanıldı.
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Kovid-19 testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması en büyük dileğimiz." denildi.
Antalyaspor
Antalyaspor Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanı ile Hes Kablo Kayserispor'un bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlanması üzerine, "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Beko'nun 1 sporcu ve 3 çalışanı, Kayserispor'un da 1 çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede hepsinin sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.