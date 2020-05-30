TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, FenerbahÃ§e ve Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼ ile SÃ¼per Lig'de yer alan diÄŸer kulÃ¼pler DiyarbakÄ±r ve Hakkari'de ÅŸehit olan gÃ¼venlik gÃ¶revlileri iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "DiyarbakÄ±r'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±da polis memurumuzun ÅŸehit olduÄŸunu ve Hakkari Ã‡ukurca'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hain saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu da kahraman askerimizin ÅŸehit olduÄŸunu derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ile Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz. Kahraman polisimiz ve askerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakÄ±nlarÄ± ve milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â

TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonunun Twitter'dan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± taziye mesajÄ±nda, "DiyarbakÄ±r'da gÃ¶rev baÅŸÄ±nda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu ÅŸehit olan polis memurumuza ve Hakkari'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hain saldÄ±rÄ±sÄ±yla ÅŸehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, ÅŸehitlerimizin ailelerine ve milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz." denildi.Â

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Hakkari'de, hain terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan askerlerimiz ve DiyarbakÄ±r'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu ÅŸehit olan polisimize Allah'tan rahmet, yÃ¼ce milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz." ifadelerine yer verildi.Â

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Hakkari'de hain terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerlerimize ve DiyarbakÄ±r'da silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu ÅŸehit olan polis memurumuza Allahâ€™tan rahmet, aileleri ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz." denildi.Â

Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan yayÄ±mlanan mesajda, ÅŸunlar kaydedildi:

Â "Hakkari'de hain terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan askerlerimize ve DiyarbakÄ±r'da silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu ÅŸehit olan polis memurumuza YÃ¼ce Allahâ€™tan rahmet, baÅŸta aileleri olmak Ã¼zere milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz."Â

Ã–te yandan SÃ¼per Lig'de yer alan diÄŸer kulÃ¼pler de ÅŸehit dÃ¼ÅŸen gÃ¼venlik gÃ¶revlileri iÃ§in taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.