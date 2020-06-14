TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF), BingÃ¶l'Ã¼n KarlÄ±ova ilÃ§esinde meydana gelen deprem dolayÄ±sÄ±yla geÃ§miÅŸ olsun mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

TFF'nin resmi sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BingÃ¶l'Ã¼n KarlÄ±ova ilÃ§esinde meydana gelen ve Ã§evre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybÄ±na yol aÃ§mamasÄ±nÄ± diliyor, sarsÄ±ntÄ±dan etkilenen tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â

TBF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise ÅŸunlar kaydedildi:Â

"BingÃ¶l'Ã¼n KarlÄ±ova ilÃ§esinde meydana gelen depremde can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmamasÄ±nÄ± umuyor, depremden etkilenen tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyoruz. BingÃ¶l'Ã¼n KarlÄ±ova ilÃ§esinde meydana gelen depremde can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmamasÄ±nÄ± umuyor, depremden etkilenen tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyoruz."

SÃ¼per Lig kulÃ¼plerinden mesaj

FenerbahÃ§e, Galatasaray ve Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼, BingÃ¶l'Ã¼n KarlÄ±ova ilÃ§esinde meydana gelen deprem dolayÄ±sÄ±yla geÃ§miÅŸ olsun mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "BingÃ¶l'de meydana gelen ve Ã§evre illerde de hissedilen deprem sonrasÄ± can ve mal kaybÄ±nÄ±n olmamasÄ±nÄ± temenni ediyor, tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n mesajÄ±nda, "BingÃ¶l'Ã¼n KarlÄ±ova ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen ve Ã§evre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybÄ±na sebep olmamasÄ±nÄ± diliyor, sarsÄ±ntÄ±dan etkilenen tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.Â

Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise "Merkez Ã¼ssÃ¼ BingÃ¶l-KarlÄ±ova olan ve civar illerde de hissedilen deprem sonrasÄ± can ve mal kaybÄ±nÄ±n olmamasÄ±nÄ± temenni ediyor, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyoruz." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtildi.

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