Spor dünyasından Çanakkale Zaferi mesajları

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyonlar ve kulüpler anma mesajları yayımladı.

Çanakkale Zaferi ile ilgili spor dünyasının yayımladığı mesajlar şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanlığı

"Çanakkale Zaferi'ni 105. yıl dönümünde gençlerin diliyle hatırlamak ve hatırlatmak istedik. Savaşın seyri bir mermiyle değişir, tarihin akışı bir gemiyle. Dünyanın kaderi bir orduyla değişir fakat bazı şeyler hiç değişmez."

Türkiye Futbol Federasyonu

"Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünde bize bu toprakları vatan kılan, şanlı destanımızı tarihe ‘Çanakkale Geçilmez’ diye kazıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi sonsuz şükran, rahmet ve minnetle anıyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz."

Türkiye Voleybol Federasyonu

"18 Mart Çanakkale Zaferimizin 105. Yılı kutlu olsun!"

Galatasaray

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Çanakkale'nin geçilmeyeceğini tüm dünyaya gösteren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, vatan için cepheye gönüllü olarak koşan Mekteb-i Sultani öğrencilerimizi sonsuz şükran ve saygıyla anıyoruz."

Fenerbahçe

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 105. Yılı kutlu olsun!"

Beşiktaş

"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Şehitlerimizi, Gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz."

Trabzonspor

"Çanakkale Zaferi, memleketimizin her karış toprağı için savaşan, cephede ve cephe gerisinde omuz omuza direnen halkımızın sahip olduğu sonsuz vatan sevgisinin, cesaret ve inancının en güçlü sembolüdür!"

Medipol Başakşehir

"Çanakkale zaferimizin 105. yılı kutlu olsun, Şehitlerimizin ruhu şâd olsun"

Göztepe

"18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale'de yaşamını yitirmiş kahramanlarımız olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi; rahmet ve saygıyla anıyoruz."

Konyaspor

"Çanakkale Destanı'nın 105. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Çaykur Rizespor

"Çanakkale ruhunu anlamak ve bu asil ruhu gelecek nesillere aktarmak hepimizin borcudur!"

Sivasspor

"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi; rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Antalyaspor

"Çanakkale'yi geçilmez kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Alanyaspor

"Zaferin 105. yılında tüm aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

MKE Ankaragücü

"Tüm cihana Çanakkale Geçilmez dedirten büyük zaferin 105. yıl dönümü büyük bir onur ve gururla kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Gençlerbirliği

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale Zaferinin 105. Yılı kutlu olsun!"

Yeni Malatyaspor

"Çanakkale Destanı'nın 105. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Bursaspor

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarihe ‘Çanakkale Geçilmez’ diye kazıyan aziz şehitlerimizi şükran, rahmet ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 105. Yılı kutlu olsun!"

İstanbulspor

"Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’de destan yazan şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz."

Fatih Karagümrük

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz!

Anadolu Efes

"Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı kutlu olsun! Bu özel günde Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz"

Eczacıbaşı Spor Kulübü

"18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yılında tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz"

Vakıfbank

"Bağımsızlığımızın ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin kahramanları şehitlerimiz aramızdan hiç ayrılmadılar. Çünkü şehitler ölmez. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünde kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz."