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19.12.2020 - 11:40 | | GAZİANTEP (AA) -

Spor dünyasından patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Gaziantep Futbol Kulübü, SANKO Üniversitesi Hastanesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 8 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Spor dünyasından patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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Kulübün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehrimizde bir hastanede meydana gelen patlama sonucu, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dileriz." ifadesine yer verildi.

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi.

Bursaspor'dan taziye mesajı

"Gaziantep’te özel bir hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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