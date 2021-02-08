Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya: Tokyo, Türkiye'nin en iyi olimpiyatı olacak

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunarak, "Psikolojik olarak sıkıntı bütün dünya için oluştu. Biz elimizden geldiği kadar sporcuların etkilenmemesi için uğraştık. Bir sistemle psikologları oluşturduk. Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin bazı sakat sporcularımız açısından baktığımızda olumlu tarafı da var. Taha, İbrahim gibi sporcularımız iyileştiler. Şu an kampları geziyoruz, hazırlıklar iyi görünüyor ama sonucu Tokyo'da göreceğiz. Şuna inancımız var; Türkiye'nin en iyi olimpiyatı bu olacak" diye konuştu.

Murat Kocakaya, sporculara maaş bağlanmasının sürekli hale getirilmesine ilişkin, "Daha önce 4 bin sporcuyla ilgili çıkan maaş biliyorsunuz 2020 Olimpiyatları'na kadardı. Süreli bir projeydi ve o bitmişti. Sağ olsun sayın bakanımızın desteğiyle bu 8 bine çıktı. Bu çok özel bir şey ve sürekli. Artık Türkiye'de Türk sporcusu, olimpik ve paralimpik olmak üzere 8 bin sporcu, sürekli destek görecek. Bana kalırsa Türk sporu için en önemli günlerden birisiydi, Resmi Gazete'de yayımlandığı gün. Çünkü artık spor bir meslek oldu. Devlet diyor ki 'sporculuk meslektir ve ben bunlara spor yaptıkça destekleyeceğim" dedi.

"VELİYE YATIRIM YAPARAK 'ÇOCUĞUNU SPORDAN ALMA' DİYORUZ"

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, ilk defa veliye yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "Biz yıllarca olimpiyatlara davetle gitmişiz. Biz artık davetle kimseyi götürmüyoruz. Artık bizim olimpiyatlarda hedefimiz katılımdan çok madalya sayısı. Artık geliştik, spor ülkesi olduk. İnanılmaz bir tesisleşme var. 8 bin sporcuya maaş dışında geçen sene ilk defa özel üniversitelerde burs sağladık. 2 bine yakın öğrenci özel ortaokul, liselerde burslu sağlandı. Son zamanlarda genç öğrenci velisine yapılan yatırım da var. Artık öğrencinin velisi çocuğuna eğitim mi spor mu ikileminde kalmayacak. Çocuğu iyi okuması gerekirse bile bir taraftan eskrimci olabilir bir yandan da doktor olabilecek, ücretsiz okuyabilecek üniversiteyi. Ben bu sistemin Türk sporunu olimpiyatlarda iyi yere getireceğini düşünüyorum. İlk defa biz veliye yatırım yapıyoruz. 'Çocuğunu spordan alma' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"ATLETİZMDE ALT YAPIYA YATIRIM YAPILDI"

Atletizmin tüm sporların temeli olduğunu vurgulayan Kocakaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz yıllarca Balkan şampiyonluklarımızla övünerek yaşadık. Bugün burada yarışacakların içinde 50-60 tane Balkan şampiyonu vardır. Sporcu kendini tanıtırken 'ben Balkan şampiyonu oldum' diye tanıtamaz, utanır. Bunu Türk atletizmin geldiği yer olarak söylüyorum. Türk atletizminde bilhassa gençlerde, yıldızlarda ciddi başarılar elde ediyoruz. Bu iyi bir alt yapı çalışması olduğunu gösterir. 400 metre yarışı yapılıyor. 13'üncü 14'üncü seriler koşuluyor. Bu ne kadar alt yapıya yatırım yapıldığını, ne kadar iyi sporcu yetiştirmeye çalıştığımızı gösteriyor. Bu federasyonun büyük çalışmasının eseri. Biz bakanlık olarak her zaman için çalışan federasyonların yanındayız."