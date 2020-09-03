Spor İstanbul’dan sağlık çalışanlarına özel tenis turnuvası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sağlık çalışanlarıyla pandemi dönemindeki dayanışmasını sürdürüyor. İBB’nin, ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinden konaklamaya kadar birçok desteği sağladığı sağlık personeli, özel bir turnuvayla bir araya geliyor. Sadece sağlık çalışanlarına özel düzenlenecek olan Tenis Turnuvası 12-27 Eylül tarihleri arasında Spor İstanbul’un 8 tesisinde gerçekleştirilecek.

Turnuvanın gerçekleştirileceği Spor İstanbul Tesisleri

Avcılar Spor Kompleksi, Dudullu Spor Tesisi, Florya Spor Tesisi, Güzelce Spor Tesisi, Kafkale Spor Kompleksi, Maltepe Spor Kompleksi, Metin Oktay Spor Tesisi, Pendik Çamlık Spor Tesisi. Turnuva kapsamında, tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar, çift erkekler, karışık çiftler yaş kategorilerinde, üç set üzerinden oynanacak. Gerçekleşecek müsabakaların final maçları 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Turnuvaya sadece sağlık çalışanları başvuru yapabilecek ve her hangi bir ücret ödemeyecek.

Kayıtlar devam ediyor!

Sadece sağlık çalışanlarına özel düzenlenecek turnuva için son başvuru tarihi 10 Eylül 2020. Katılımcılar http://event.spor.istanbul/ web sitesi üzerinden kayıt olabilecekler. Fikstürler ve maç programı Spor İstanbul web sitesinde yayınlanacak.