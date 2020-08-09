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09.08.2020 - 17:44 |

Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

Uzun süredir kanserle mücadele eden spor spikeri Emre Gönlüşen, hayatını kaybetti.

Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti
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Uzun süredir kanserle mücadele eden Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti. 

Emre Gönlüşen önceki aylarda yaptığı paylaşımda, "Kanseri yenip şampiyonluğumu ilan ettim derken Var’dan döndü ama seri penaltılarla alacağım maçı" ifadelerini kullanmıştı.

Skorer olarak merhuma Allah'tan rahmet, Gönlüşen ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dileriz.

Spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti

Güntekin Onay'dan paylaşım
Güntekin Onay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Emre Gönlüşen’i maalesef kaybettik. Harika bir insandı. Nazik, kültürlü, iyi kalpliydi. Harika bir babaydı. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok acı, çok. Nurlar içinde yatsın. Canım kardeşim benim." ifadelerini kullandı.

beIN Sports Program Müdürü Murat Caner ise şunları söyledi; "Emre Gönlüşen çalışmayı seven, hayatı seven ve tüm zorluklara rağmen tutunabileceği anı yakalayabilen harika bir insandı. Ailesine aşık bir aile babası. Sabahlara kadar konuşurduk. Müzisyendi. O çalar, söyler, ben dinlerdim."

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