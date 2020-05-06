Sporculara sensörlü koruma! Teknoloji devrede...

ONUR DİNÇER

Sosyal mesafeyi koruyucu tedbirler kapsamında anında uyarıcılık özelliği bulunan bir sistemin üzerinde duruluyor. Otomotiv sanayi, lojistik şirketleri ve katering hizmetlerinde çalışanların mobilizasyonunu belirlemek için yararlanılan teknoloji, sporcuların kullanımı için de uygun bir hale getirildi.

Anlık veri akışı

Futbol ve basketbol gibi sporlarda oyuncuların formunu, kalp atışlarından yorgunluk seviyelerine kadar bir çok anlık durumunu kayıt altına alan performans ölçer sensörlü uyarıcılar olacağı bildirildi. Anlık veri akışı sağlayan uyarıcılar vücudun farklı bölgelerinde değerlendirilebiliyor. Futbolcunun kramponu veya tozluğunun içindeki bölümde, basketbolda, teniste ve halterde koldaki bileklikle taşınabilir şekilde kullanılabiliyor.