Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Sporculara sensörlü koruma! Teknoloji devrede...
06.05.2020 - 07:00 |

Sporculara sensörlü koruma! Teknoloji devrede...

Koronavirüs sonrası sahalara dönecek sporcuların sağlığını korumak adına yeni teknolojilerin devreye girmesi amaçlanıyor.

Sporculara sensörlü koruma! Teknoloji devrede...
ABONE OL

ONUR DİNÇER

Sosyal mesafeyi koruyucu tedbirler kapsamında anında uyarıcılık özelliği bulunan bir sistemin üzerinde duruluyor. Otomotiv sanayi, lojistik şirketleri ve katering hizmetlerinde çalışanların mobilizasyonunu belirlemek için yararlanılan teknoloji, sporcuların kullanımı için de uygun bir hale getirildi.

Anlık veri akışı
Futbol ve basketbol gibi sporlarda oyuncuların formunu, kalp atışlarından yorgunluk seviyelerine kadar bir çok anlık durumunu kayıt altına alan performans ölçer sensörlü uyarıcılar olacağı bildirildi. Anlık veri akışı sağlayan uyarıcılar vücudun farklı bölgelerinde değerlendirilebiliyor. Futbolcunun kramponu veya tozluğunun içindeki bölümde, basketbolda, teniste ve halterde koldaki bileklikle taşınabilir şekilde kullanılabiliyor. 

Sporculara sensörlü koruma Teknoloji devrede...

Beşiktaş, gruplar halinde çalışmalara başladı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür zamanı!

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür zamanı!

Fenerbahçe'ye Naldo müjdesi! Boşa çıkıyor...

Fenerbahçe'ye Naldo müjdesi! Boşa çıkıyor...

Rıza Durmisi transferinde Fenebahçe'ye müjdeli haber!

Rıza Durmisi transferinde Fenebahçe'ye müjdeli haber!

Koronavirüs salgınından etkilenen tenisçilere 6 milyon dolarlık destek

Koronavirüs salgınından etkilenen tenisçilere 6 milyon dolarlık destek

Sıradaki Haber