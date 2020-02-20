Sporting Lizbon Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve kadrolar

Sporting Lizbon Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Avrupa'da ülkemizi temsil eden tek takım olan Başakşehir, Portekiz deplasmanında avantajlı bir skor arıyor. İşte mücadele öncesi merak edilen soruların yanıtları...



SPORTING LİZBON BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?



Sporting Lizbon Başakşehir maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...



İLK 11'LER



Sporting Lizbon: Maximiano, Ristovski, Wendel, Coartes, Neto, Acuna, Battaglia, Cabral, Vietto, Sporar, Bolasie



Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Skrtel, Ponck, Caicara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba



MAÇIN HAKEMİ İNGİLİZ TAYLOR



UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü Jose Alvalade Stadyumu'nda Sporting Lizbon ile karşılaşacak. TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Peter Bankes'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda ise Stuart Attwell, AVAR'da da Lee Betts oturacak.

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