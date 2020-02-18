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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
18.02.2020 - 13:25 |

Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü Jose Alvalade Stadyumu'nda Sporting Lizbon ile karşılaşacak. TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Peter Bankes'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda ise Stuart Attwell, AVAR'da da Lee Betts oturacak.

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