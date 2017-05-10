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10.05.2017 - 10:22 | | AA

Spurs, Rockets'ı uzatmada yenerek seride 3-2 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets'ı 110-107 yenen San Antonio Spurs, seride 3-2 öne geçti.

Spurs, Rockets'ı uzatmada yenerek seride 3-2 öne geçti
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Teksas eyaleti takımları San Antonio Spurs ile Houston Rockets'ı karşı karşıya getiren konferans yarı final serisinin 5. mücadelesi, büyük heyecana sahne oldu. Uzatmaya giden karşılaşmayı 110-107 kazanan ev sahibi Spurs, seride 3-2 üstünlük yakaladı.

Spurs'ü galibiyete, 22 sayı, 15 ribauntla oynayan Kawhi Leonard, 20 sayı kaydeden Patty Mills, 18 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan LaMarcus Aldridge ve 16 sayı, 5 ribaunt üreten Danny Green taşıdı.

Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, 33 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double yaptı. Patrick Beverley 20 sayı, kenardan oyuna giren Ryan Anderson ise 19 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

NBA play-off'larına, Boston Celtics ile Washington Wizards arasındaki Doğu Konferansı yarı finali 5. maçıyla devam edilecek.

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