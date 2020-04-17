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17.04.2020 - 16:11 |

Stephen Curry corona virüs itirafı!

Dünyaca ünlü basketbolcu Stephen Curry, NBA'de ilk corona virüs testini yaptıran oyuncu olduğunu belirtti.

Stephen Curry corona virüs itirafı!
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

NBA'de forma giyen ünlü basketbol yıldızı Stephen Curry'den corona virüsle ilgili önemli bir açıklama geldi.

Golden State Warriors forması giyen Curry, ABD basınına yaptığı açıklamada; salgının başladığı ilk günlerden testten geçen ilk NBA oyuncusu olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü yıldız, "ABD'de virüsün dolaşmaya başladığına dair konuşmaların yapıldığı günlerdi. Sakatlıktan döndükten sonra yani aylar sonra ilk maçımı oynadığım gece. O gece kendimi hasta hissettim. Corona virüs artık konuşuluyordu. Hemen bir test yaptırdım" dedi. Stephen Curry, test sonucun negatif çıktığını belirtti.

Stephen Curry corona virüs itirafı

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