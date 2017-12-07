Steve Kerr: "Curry'nin sakatlığı takım için iyi oldu"

Yapılan açıklamalara göre bileğinde ciddi bir yapısal sorun olmadığı ancak tedbir amaçlı iki hafta parkelerden uzak kalacağı belirtilen Stephen Curry hakkında Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Associated Press'e konuştu.

52 yaşındaki koç Kerr, "Garip bir şekilde, Stephen Curry'nin sakatlığı takımımız için iyi oldu. Tabii ki de bütün oyuncularımızın sağlık olmasını isterim. Ancak yine de bu bizim için, gelecek haftalarda takımımızın böyle bir durumda iyi olup olmayacağına dair bir fırsat, bunu değerlendirmeliyiz. Başka şansımız yok. Bizim gibi takımlar, birden bire en iyi oyuncularından mahrum kaldıklarında kendilerini tehdit altında ve savunmasız hissederler. Biz buna izin vermemeliyiz" ifadelerinde bulundu.

Stephen Curry de kendi sakatlığı hakkında ESPN'e konuşurken, "Sakatlığımın sezonun sonlarına doğru olacağına şimdiden olmasına şükrediyorum. Sakatlığı şuan yaşamam hem benim tekrardan sağlığıma kavuşmam için daha rahat zaman tanırken, hem de takımın devamlılığı için çok önemli" dedi.

Stephen Curry bu sezon Golden State Warriors formasıyla 23 maça çıktı. Bu 23 maçta 26.3 sayı, 5.1 ribaund ve 6.6 asist ortalamaları ile mücadele ediyor. (Ajansspor)