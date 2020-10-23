SÃ¼per Lig'in 6. haftasÄ±nda 26 Ekim Pazartesi deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak Ã‡aykur Rizespor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Stjepan Tomas, iyi savunma yapabildikleri takdirde Sivas'tan puanla dÃ¶nebileceklerini sÃ¶yledi.Â

Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman Ã¶ncesi gazetecilere aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ligde geride kalan beÅŸ haftada 5 puan topladÄ±klarÄ±nÄ±, son Ã¼Ã§ maÃ§ta ise 2 beraberlik ve bir galibiyet alarak kaybetmediklerini belirtti.

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda aldÄ±klarÄ± galibiyet ile Ã¶z gÃ¼ven kazandÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Tomas, "GÃ¼Ã§lÃ¼ ve fizik kapasitesi yÃ¼ksek bir takÄ±m ile oynayacaÄŸÄ±z. Sivasspor bireysel ve yetenekli oyunculara sahip. Zor maÃ§ bizi bekliyor. TakÄ±m halinde savunma yapmak bizim iÃ§in Ã¶nemli. Ä°yi savunma yaparsak Sivas'tan puanla dÃ¶nebiliriz." dedi.Â

GeniÅŸ bir kadroya sahip olduklarÄ±na deÄŸinen Tomas, "Ä°yi oyuncularÄ±mÄ±z var ama adaptasyon Ã¶nemli. Bazen bir iki ay sÃ¼rebiliyor. BÃ¼tÃ¼n gelen oyuncular bize katkÄ± verecek. Ä°nÅŸallah en kÄ±sa sÃ¼rede faydalÄ± olacak. Murat SaÄŸlam'Ä±n karantina devam ediyor. Onur Bulut aramÄ±za katÄ±ldÄ±. Fabricio ve Fernando biraz aÄŸrÄ± hissediyor. YarÄ±n antrenman sonrasÄ± karar vereceÄŸiz." diye konuÅŸtu.Â

Sivasspor'un sekiz gÃ¼n iÃ§erisinde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä± oynayacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Tomas, "Belki rotasyon yapabilirler ama Kone, Yasin gibi iyi oyuncular var. Biz hazÄ±rlanmak istiyoruz. Ä°ki gÃ¼n Ã¶nce gideceÄŸiz. RakÄ±m yÃ¼ksek olduÄŸu iÃ§in pazar gÃ¼nÃ¼ antrenmanÄ±mÄ±z olacak." ifadelerini kullandÄ±.

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