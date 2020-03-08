Stjepan Tomas'tan Terim övgüsü

Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediye, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra ilk teknik adamlık deneyimini bu sezon Antalyaspor başında yaşayan genç teknik adam Stjepan Tomas açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ve Fatih Terim hakkında da yorumlarda bulunan Hırvat teknik adam, "Fatih hoca büyük hoca ve çok tecrübeli. Yıllardan beri hizmet ediyor ve kupa kazandırıyor. Galatasaray sezon başında çok fazla transfer yaptı, çok önemli oyunculara sahip. Belki sezon başında 10-12 kişiyi transfer edince adaptasyon sorunu yaşadı. Ama şimdi oturdu ve Galatasaray'ın gidişatını görüyoruz" sözlerini kaydetti.