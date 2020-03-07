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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Strasbourg-PSG maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
07.03.2020 - 11:10 | | İSTANBUL (AA)

Strasbourg-PSG maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Fransa'da Strasbourg-Paris Saint-Germain(PSG) maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Strasbourg-PSG maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde ( Ligue 1) oynanacak Strasbourg-Paris Saint-Germain(PSG) maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Ligue 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün yapılması planlanan 28. hafta mücadelesinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Paris Saint-Germain'in 68 puanla zirvede yer aldığı Fransa liginde Strasbourg 38 puanla 10. sırada bulunuyor.

Strasbourg-PSG maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

 

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