Sturridge şoku

Bordo-mavililerde, Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor. Hazırlıkların devam ettiği Trabzonspor’da üzücü bir haber geldi. Daniel Sturridge’nin sakatlığı nedeniyle 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Sturridge’in Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sol alt baldır kas zarında gerilme tespit edildiği ve tedavisine başlandığını söyledi.