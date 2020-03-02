Futboldan 4 ay men edilen Ä°ngiliz forvet Daniel Sturridge, katkÄ± saÄŸlayamayacaÄŸÄ± bir takÄ±mdan para almayÄ± doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Trabzonspor'dan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Sturridge, sosyal medya Ã¼zerinden yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± videoyla Trabzonspor'dan ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ± ve aldÄ±ÄŸÄ± men cezasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu.Â

Bordo-mavililer ile sÃ¶zleÅŸmesinin feshedilmesi konusunda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan 30 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, "Futboldan men cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in katkÄ± saÄŸlayamayacaÄŸÄ±m bir takÄ±mdan para almaya devam etmenin doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Bu konuda kendimi rahatsÄ±z hissettim." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ngiltere Futbol Federasyonunun kararÄ±ndan dolayÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Sturridge, "Profesyonel futbolcularÄ±n aileleri ve arkadaÅŸlarÄ±yla ceza almadan Ã¶zgÃ¼rce konuÅŸabilmesi iÃ§in mÃ¼cadele vermeye devam edeceÄŸim. Bahis oynamadÄ±ÄŸÄ±mÄ± kabul etmelerine raÄŸmen ceza aldÄ±m. Bahis ÅŸirketleri, oyuncularÄ±n hangi takÄ±ma transfer olacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki bahisleri kaldÄ±rmalÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

GeÃ§en yÄ±l Sturridge'in muhtemel transferiyle ilgili kardeÅŸine bilgi vererek bahis kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi belirlenmiÅŸti. GeÃ§en sezonun ara transfer dÃ¶neminde Sturridge'in Ä°spanya temsilcisi Sevilla'ya transfer olacaÄŸÄ± Ã¼zerine kardeÅŸi Leon'un bahis oynadÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸti.Â

Sturridge, geÃ§en yÄ±l 18 Temmuz'da verilen kararla 4'Ã¼ ertelemeli olmak Ã¼zere 6 haftalÄ±k men cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ngiliz oyuncu, ertelemenin ardÄ±ndan Ã§ektiÄŸi iki haftalÄ±k cezayla 31 Temmuz'a kadar futboldan uzak kalmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Ä°ngiltere'nin Liverpool takÄ±mÄ±nda oynadÄ±ktan sonra geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda Trabzonspor ile 1 yÄ±lÄ± opsiyonlu 3 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmaya varan Sturridge'in sÃ¶zleÅŸmesi, bordo-mavililerde 6 ay gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra feshedilmiÅŸti.