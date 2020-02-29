Sturridge’den dava! Irkçılık üzüntüsü...

Trabzonspor’un dünyaca ünlü futbolcusu Daniel Sturridge, flaş bir ırkçılık davasıyla gündeme geldi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Sturridge’in İngiltere’de Cheshire’da Ekim 2018’den Şubat 2019’a kadar kız arkadaşı Jamilla Ferreira ile yaşadığı evinde ilginç bir durum yaşandığı ortaya çıktı.

Ev sahibi O’Neill ailesinin 11 yaşındaki oğlunun Netflix hesabında ırkçı görüntüler ve yayınlara rastlandı. Sturridge ve sevgilisi, ev sahibinin Netflix hesabının oturum olarak açık kaldığını gördü ve ırkçı yayınlardan rahatsız oldu.

Sturridge, Manchester mahkemesine başvurarak 100 bin sterlinlik dava açtı. Bu olay üzerine O’Neill ailesinden avukatlar aracılığıyla açıklama geldi ve özür dilendi. Çocuklarının böyle bir hesap açtığı, yayınlardan haberdar olmadıkları aile tarafından iletildi.