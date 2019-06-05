Stuttgart’tan Ozan için ‘Schalke’ yanıtı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Takımı Stuttgart’ın küme düşmesinin ardından durumu ne olacağı merak konusu olan Ozan Kabak ile ilgili en yetkili ağızdan açıklama geldi. Bundesliga’nın önemli ekiplerinden Schalke’nin futbolcuyla ciddi olarak ilgilendiği ve kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Reschke beraberinde götürmek istiyor

Ozan Kabak’ın Galatasaray’dan Stuttgart’a transferini yapan isim olarak bilinen ve kırmızı-beyazlı ekiple yolları geçtiğimiz aylarda ayrılan eski sportif direktör Michael Reschke, 1 Haziran itibariyle bu görevi artık Schalke kulübünde sürdürüyor. Deneyimli futbol yöneticisinin Ozan için düğmeye bastığı ifade ediliyor.

‘Schalke’ye gitmesini sorun eder misiniz?’

Stuttgart Kulübü Başkanı Wolfgang Dietrich, Türk futbolcunun olası transferi üzerine konuştu. ‘Reschke’nin, Ozan’ı Schalke’ye götürmesini sorun eder misiniz?’ sorusu üzerine başkan Dietrich şu yanıtı verdi:

‘Ozan Kabak bir mücevher’

“Reschke’nin elinde başkalarına göre daha iyi kozlar yok. Ozan Kabak bir mücevher olduğunu bizimle geçirdiği yarım sezondagösterdi ve diğer kulüplerin de bunun farkında olduğunu biliyoruz”.