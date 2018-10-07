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07.10.2018 - 10:26 |

Stuttgart, Tayfun Korkut'la yollarını ayırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Stuttgart'ta Türk teknik direktör Tayfun Korkut'un görevine son verildi.

Stuttgart, Tayfun Korkut'la yollarını ayırdı
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Alman kulübünden yapılan açıklamada, dün oynanan Hannover 96 maçı sonrasında gerçekleştirilen yoğun görüşmeler sonucunda Tayfun Korkut ile yardımcıları Ilija Aracic ve Steven Cherundolo'nun görevine son verildiği ifade edildi.

Açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar Andreas Hinkel'in yanı sıra Matthias Schiffers, Marco Langer ve Andreas Schumacher'in antrenmanlarda takımın başında bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stuttgart Kulübü Başkanı Wolfgang Dietrich, bu kararı zor aldıklarını belirterek, geçen sezon memnuniyet verici gelişmeden sonra Tayfun Korkut'un bu sezon da olumlu gelişmeyi sürdüreceğinden emin olduklarını ancak bunun başarılamadığını ifade etti.

Dietrich, Stuttgart Kulübünün geleceğinin her şeyin önünde olduğunu vurgulayarak Tayfun Korkut'a gelecek için başarılar diledi.

Dün deplasmanda oynanan karşılaşmada Hannover 96'ya 3-1 yenilen Stuttgart, Tayfun Korkut yönetiminde bu sezon 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 5 puanla ligde son sırada yer aldı.

Ocak ayı sonunda Stuttgart'ta göreve getirilen Tayfun Korkut yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak geçen sezonu 7. sırada tamamlamıştı. Bunun üzerine Tayfun Korkut ve yardımcılarının sözleşmeleri 30 Haziran 2020'ye kadar uzatılmıştı.

Tayfun Korkut'un açıklaması;

Stuttgart, Tayfun Korkutla yollarını ayırdı

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