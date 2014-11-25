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25.11.2014 - 13:14 | | BERLİN (AA)

Stuttgart'ta Huub Stevens dönemi

VfB Stuttgart'ın yeni teknik direktörü Huub Stevens oldu.

Stuttgart'ta Huub Stevens dönemi
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından VfB Stuttgart'ta dün görevinden istifa eden teknik direktör Armin Veh'in yerine Hollandalı Huub Stevens'in getirildiği bildirildi.

VfB Stuttgart Kulübü'nün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 60 yaşındaki teknik direktör Steevens'in hemen görevine başlayacağı ifade edildi. Açıklamada, Hollandalı teknik adamın yerel saatle 15.00'da başlayacak antrenmanı yöneteceği kaydedildi.

VfB Stuttgart'ta geçen sezon 10 Mart 2014-30 Haziran 2014 tarihlerinde teknik direktörlük yapan Stevens, kişisel sebeplerden dolayı sezon sonunda görevinden ayrılmış ve yerine Armin Veh getirilmişti.

Bundesliga'da 12. hafta sonunda 9 puanla son sırada bulunan VfB Stuttgart'ı bu sezonun başından beri çalıştıran Armin Veh ise alınan başarısız sonuçlardan dolayı dün görevinden istifa etmişti.

Stevens, Bundesliga'da daha önce Schalke 04, Hertha Berlin, Hamburg takımlarını çalıştırmıştı.

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