Stuttgart'ta puanı Ozan Kabak kurtardı!

Bundesliga'nın 28. hafta mücadelesinde 17. sıradaki Stuttgart ile 18. sıradaki Nürnberg karşı karşıya geldi. Ara transfer döneminde 11 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak maça damga vurdu.

Konuk ekip Nürnberg, Matheus Pereira'nın 42. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 19 yaşındaki milli futbolcu, 75. dakikada attığı golle skora denge getirdi. Mücadele başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Daha önce 5-1 biten Hannover 96 karşılaşmasında 2 gol atan Ozan Kabak, 10. maçında 3. golünü kaydetmiş oldu.

Stuttgart, Ozan Kabak'ın attığı golle bir puanı kurtarırken toplamda 21 puana ulaştı. Nürnberg ise puanını 17'ye yükseltti.