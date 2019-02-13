Stuttgart'ta taşlar yerinden oynadı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Ozan Kabak, Galatasaray'dan ayrılarak Almanya'nın yolunu tuttu ama Bundesliga'nın halihazırda en sorunlu ekibine gitti. Stuttgart'ta bir süredir devam eden idari kriz, bir yöneticinin görevine son verilmesine neden oldu.

Kırmızı-beyazlıların sportif direktörü olan ve 1.5 yıldır bu görevini sürdüren Michael Reschke'nin görevine son verildi. Reschke'nin yerine, aktif futbolculuk hayatını geçtiğimiz yıllarda sonlandıran Thomas Hitzlsperger getirildi.

Teknik direktör görevinin başında

Skorer'in edindiği bilgilere göre Michael Reschke ile teknik direktör Markus Weinzierl arasında sorunlar vardı. Sportif direktörün görevinden alınmasıyla sona eren bu sürecin ardından, Weinzierl görevde kalmaya devam edecek.

Durumunu performansı belirleyecek

Bundesliga'da önümüzdeki haftaki Leipzig maçında takımın başında olmasına kesin gözüyle bakılan Weinzierl'in sonraki durumunu ise performansı belirleyecek. Yeni sportif direktör Thomas Hitzlsperger'in "Weinzerl'i ve onun çalışmalarını önümüzdeki günlerde izleyeceğim ve ona göre bir karar vereceğiz" dediği gelen bilgiler arasında.

Gözyaşlarıyla veda etti

Görevden alınan Michael Reschke, ayrılığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Oldukça üzgün olduğunu belirten deneyimli yönetici "Stuttgart'tan ayrılıyor olmak beni derinden sarstı. Açıkçası gözü yaşlı bir şekilde ayrılıyorum. Tabii ki takımın aldığı sonuçlarda sorumluluğum bulunuyor. Şu an için en önemli şey takımın ligde kalmayı başarması" dedi.