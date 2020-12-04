UruguaylÄ± golcÃ¼ Luis Suarez'in Ä°talya'daki Perugia YabancÄ±lar Ãœniversitesi'nde girdiÄŸi Ä°talyanca dil sÄ±navÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Perugia Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Juventus KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sÄ±nava iliÅŸkin sÃ¼recin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.Â

Perugia Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Raffaele Cantone'nin Ä°talyan basÄ±nÄ±nda yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Suarez'in eylÃ¼l ayÄ±nda girdiÄŸi dil sÄ±navÄ±na iliÅŸkin sÃ¼reÃ§te Juventus KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n, UruguaylÄ± golcÃ¼nÃ¼n dil sÄ±navÄ±ndan geÃ§mesi iÃ§in Ã¼st dÃ¼zeyden temas kurduÄŸu belirtildi.Â

SÃ¶z konusu temasla, kulÃ¼bÃ¼n Ã¼niversite yÃ¶netiminden sÄ±nav iÃ§eriÄŸinin bir ÅŸekilde oyuncuya Ã¶nceden iletilmesini ve sÃ¼recin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸi basÄ±na yansÄ±dÄ±.Â

AyrÄ±ca, soruÅŸturmayla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak mali polis, sÄ±navÄ± dÃ¼zenleyen Perugia YabancÄ±lar Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Giuliana Grego Bolli, sÄ±navÄ± yapan birimin mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Simone Olivieri, hocalardan Prof. Stefania Spina ile sÄ±nav komisyonu Ã¼yesi Prof. Lorenzo Roccaâ€™ya 8 aylÄ±k gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rma cezalarÄ±nÄ± tebliÄŸ etti.Â

Konuya iliÅŸkin soruÅŸturma ve araÅŸtÄ±rmanÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi.

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Suarez'in tartÄ±ÅŸmalÄ± dil sÄ±navÄ±Â

Yaz transfer dÃ¶neminde o dÃ¶nem Ä°spanya'nÄ±n Barcelona takÄ±mÄ±nda forma giyen ve adÄ± Ä°talya'nÄ±n Juventus takÄ±mÄ±yla anÄ±lan UruguaylÄ± Luis Suarezâ€™in Ä°talyan ekibine transfer olabilmesi iÃ§in Avrupa BirliÄŸi dÄ±ÅŸÄ± futbolcu statÃ¼sÃ¼nden Ã§Ä±kmasÄ± gerekiyordu. Suarez, Ä°talyan vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä°talyan eÅŸi Ã¼zerinden almak amacÄ±yla 17 EylÃ¼l'de Perugia YabancÄ±lar Ãœniversitesi'nin dÃ¼zenlediÄŸi Ä°talyanca dil sÄ±navÄ±na girmiÅŸti.Â

Suarez'in Barselona'dan Ã¶zel uÃ§akla Perugia'ya gelip, kÄ±sa sÃ¼rede sÄ±nava girip kentten ayrÄ±lmasÄ± ve ardÄ±ndan da geÃ§er not aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± kamuoyunun dikkatini Ã§ekmiÅŸti. Kamuoyundaki iddialarÄ±n ardÄ±ndan Perugia Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Suarez'in sÄ±navÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.Â

SÃ¶z konusu dil sÄ±navÄ±nÄ±n soruÅŸturmaya konu olmasÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼re sonra Juventus, Suarez transferi konusunda herhangi bir adÄ±m atmamÄ±ÅŸ, UruguaylÄ± golcÃ¼ de Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olmuÅŸtu.

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