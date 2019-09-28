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28.09.2019 - 12:24 | | TRABZON, (DHA)

Suat Tekelioğlu vefat etti

Trabzonspor Kulübü, bordo-mavilerin izleme komitesinde görev yapan Suat Tekelioğlunun vefat ettiğini duyurarak, başsağlığı mesajı yayımladı.

Suat Tekelioğlu vefat etti
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Trabzonspor tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, Bir dönem kulübümüzde futbol oynayan, uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden ve kulübümüzün izleme komitesinde görev yapmakta olan Suat Tekelioğlunun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Divan üyemiz ve eski teknik direktörümüz Sadi Tekelioğlunun, TÜFAD Trabzon Başkanı Hayri Tekelioğlu ile eski yöneticimiz Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlunun kardeşi merhum Suat Tekelioğluna Allahtan rahmet; yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz. 24 Eylül 1958 tarihinde Trabzonda dünyaya gelen Suat Tekelioğlu, Trabzonsporun eski antrenörü Sadi Tekelioğlunun, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Hayri Tekelioğlunun ve eski yöneticimiz Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlunun kardeşidir. Kulübümüzde ve Trabzon Fenerbahçe takımında forma giyen Tekelioğlu, ardından çok sevdiği futbolda kariyerine antrenör olarak devam etti. Meydangücü, Uğurluspor ve Doğansporu çalıştıran Tekelioğlu, Pazarspor, Erzurumspor, Medipol Başakşehir, Akçaabat Sebatspor, Giresunspor, Sarıyer, Maltepespor, Bandırma, Sarıyer, Tokatspor ve Göztepe gibi takımlarda yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Arsinsporda ise teknik direktörlük görevi üstlenen Tekelioğlu, kulübümüzde 2007 yılında Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak da çalıştı. Kulübümüz bünyesinde futbolcu izleme komitesinde görevli Tekelioğlu, Hülya Tekelioğlu ile evli olup Gülce ve Nurce adında iki kızı bulunmaktadır denildi.

Suat Tekelioğlunun cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Trabzon İskenderpaşa Camiinden kaldırılacağı kaydedildi.

 

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