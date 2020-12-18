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HaberlerGalatasaray Haberleri Süleyman Hurma: "Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum"
18.12.2020 - 21:47 |

Süleyman Hurma: "Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum"

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray maçının ardından konuştu. Hurma, kırmızı kartla kulübeden ihraç edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in neden kızdığını bilmediğini belirtti. Başkan ayrıca Onyekur ile ilgili soruya cevap verdi.

Süleyman Hurma: "Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum"
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Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma, hakemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

 Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndan oynanan maçın ardından konuşan Hurma, "Günün sonunda mutluyum ama çok zor, stresli, gergin, galibiyet sevincini yaşayamayacağım bir maç oldu. Özellikle son dönemlerde sadece bize değil birçok takıma karşı sahada olan yanlışlıklar, VAR odasında olan yanlışlıklar düzeltilir diye umut ediyorum. Aksi taktirde futbolda hiç istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Sonuçta bu bir oyun ama çok emek ve yatırım yapılan bir oyun. Dolayısıyla ilgili ve yetkilileri bu durumu düzeltmeye davet ediyorum." diye konuştu. 

"Futbolumuz gerçekten kötüye gidiyor" 

Kırmızı kartla kulübeden ihraç edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in neden kızdığını bilmediğini belirten Hurma, şu ifadeleri kullandı:

"Ben objektif maç seyrediyorum. Fatih hoca kime kızdı, neden kızdı açıkçası bilmiyorum. Kendi tepkilerimizin çok haklı, yerinde ve doğru olduğunu biliyorum. Bunu uzmanlar da öyle söylüyor. Maçı televizyondan seyredenler de eski hakemler de bu şekilde söylüyor. Tek tek pozisyonlara girersem çok şey söylemem lazım ama penaltı pozisyonundan daha tehlikeli ve daha garip şeyler oldu sahada. Bunları yapmayalım, dikkat edelim. Aksi takdirde futbolumuz gerçekten kötüye gidiyor."

"İkinci devre daha güçlü bir takım olacağız" 

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile temaslarının olmadığını aktaran Hurma, ikinci yarıda daha güçlü bir takım olacaklarına dikkati çekerek, "Birkaç oyuncu daha aldık. Fakat onlar takımlarında oynadıkları için açıklamadık. Çok iyi oyuncular transfer ettik. İnşallah ikinci devre daha güçlü bir takım olacağız. Çünkü son dönemlerde hem pandemiden dolayı hem de bu başımıza gelen kartlardan dolayı çok geniş bir kadro oluşturma zorunluluğu oluşmuştu." değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş arasında yaşananlara da değinen Süleyman Hurma, "Biz bu konudaki düşüncelerimizi aylar önce söyledik. Aylar önce söylediğimiz şeyleri şimdi tekrar burada söylemek istemiyorum. Bunu Kulüpler Birliği konuşsun çünkü Kulüpler Birliğinin başkanı ve yönetim kurulu var. Onlar bu konuyla ilgili konuşsunlar." diyerek sözlerini tamamladı.

Süleyman Hurma: Fatih Terimin neye kızdığını bilmiyorum

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