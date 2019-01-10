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10.01.2019 - 16:07 | | DHA-Spor

Süleyman Koç, Adana Demirspor'a imza attı

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'la sözleşmesini fesheden Süleyman Koç, Adana Demirspor'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süleyman Koç, Adana Demirspor'a imza attı
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Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıyı 24 puanla 9'uncu sırada noktalayan Adana Demirspor, kanat oyuncusu Süleyman Koç'u kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor ile bugün sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Koç, kendisini Adana Demirspor'a bağlayan sözleşmeye 2.5 yıllık imzayı attı. Daha önce Almanya'da da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2016/2017 sezonunun devre arasında Çaykur Rizespor'a katılırken, yeşil mavili forma ile toplamda 61 maça çıkarak 10 gol, 9 asistlik performansa attı.

2016/2017 sezonunun devre arasında Çaykur Rizespor'a katılan Süleyman Koç, yeşil mavili forma ile toplamda 61 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu söz konusu maçlarda 10 gol atarken 9 da asist yaptı. Bu sezon Süper Lig'de 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 olmak üzere toplamda 17 maçta görev alan Süleyman Koç, bu maçların 14'ünde yedekten gelerek süre aldı.

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